Pogba torna a correre: “Mi è mancato troppo”

Il calciatore francese della Juventus è entrato nell'ultima parte del percorso di riabilitazione dopo l'infortunio

redazionejuvenews

La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista della seconda parte della stagione, che per i bianconi prenderà il via contro la Cremonese il 4 gennaio. La squadra di Massimiliano Allegri si sta allenando al JTC per iniziare al meglio la ripresa, cercando di evitare errori e cali di concentrazione che hanno caratterizzato la prima parte della stagione, che ha portato i bianconeri a 10 punti dalla prima della classifica e ad uscire dalla Champions League, retrocedendo in Europa League dopo aver perso 5 partite su 6 nel girone.

Allegri sta tenendo alta la concentrazione per evitare nuovi passi falsi, con la squadra che è quasi al completo, al netto dei giocatori ancora in vacanza dopo il Mondiale in Qatar, e di alcuni infortunati che però stanno tornando insieme al resto del gruppo. È questo il caso di Paul Pogba, con il francese che da inizio anno non ha disputato nemmeno un minuto con la maglia bianconera. Da luglio infatti, durante la tournée negli USA, Pogba è fermo per i noti problemi al ginocchio, ed ora sembra che sia finalmente entrato nell'ultima fase di recupero.

Il Polpo è tornato infatti a correre insieme ai compagni per la prima volta, ed ha voluto immortalare il momento attraverso il suo profilo Instagram, dove ha postato una foto con la palla al piede, scrivendo in didascalia: "Mi è mancato troppo". Un messaggio chiaro, con il Polpo che spera di tornare il più presto possibile in campo, forse già dalla partita contro il Napoli, ma che sta comunque usando calma e cautela visti i precedenti.