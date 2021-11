Pogba pronto a tagliarsi lo stipendio per la Juve

Lo Untied sarebbe stanco del comportamento del giocatore e del suo procuratore e sarebbe pronto a farlo fuori

redazionejuvenews

Non se la passa tanto bene il Manchester Untied, che oltre alle difficoltà in campo e in classifica, con i Red Devils che sono al sesto posto a meno cinque punti dalla zona Champions, stanno riscontrando anche problemi legati alla gestione di alcuni giocatori. Il futuro del tecnico Solskjaer è in bilico, con Cristiano Ronaldo e compagni che sembrano non andare nella stessa direzione del tecnico, sempre più avulso dalla squadra e dal contesto societario, con i piani alti che starebbero già pensando al suo sostituto. Molti poi sono i giocatori che non hanno più un rapporto con il tecnico, e tra questi ce ne sono diversi di grande importanza.

Uno di loro è PaulPogba, che dopo il riavvicinamento di qualche tempo fa, che sembrava potesse far presagire ad un'apertura per il rinnovo del contratto in scadenza alla fine della stagione, sembra abbia rotto definitivamente con i Red Devils. Stando infatti a quanto riporta il The Sun oltremanica, il centrocampista il centrocampista francese potrebbe aver già giocato la sua ultima partita con i Red Devils, anche alla luce del recente infortunio muscolare patito in nazionale ad una coscia, che lo terrà fermo almeno fino a gennaio. Proprio alla fine di quel mese, in quanto in scadenza a fine anno, Pogba sarà libero di cercarsi una squadra per la nuova stagione, che lo acquisterà a parametro zero.

Anche per questo, continua il giornale, i dirigenti dello United non avrebbero più intenzione di provare a trattare il prolungamento del contratto in scadenza alla fine della stagione, anche per il comportamento del procuratore Mino Raiola, e dei suoi continui temporeggiamenti. L'avventura di Pogba sempre dunque al capolinea, con il francese che pare abbia già deciso il suo futuro. Pogba infatti sarebbe disposto a tagliarsi l'ingaggio pur di tornare a giocare alla Juventus sotto la guida di Max Allegri, avuto nella sua prima esperienza in bianconero.