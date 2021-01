Pogba: stessi numeri a Torino e a Manchester

TORINO – La Juventus sta preparando alla Continassa la prima partita dell’anno contro l’Udinese, in programma tra le mura amiche dell’Allianz Stadium domani sera. I bianconeri cercheranno di iniziare al meglio il nuovo anno, cercando una vittoria che nell’ultima partita a Torino non è arrivata, in luogo di una sconfitta per 0-3 contro la Fiorentina. La partita con la viola ha segnato per la Juventus un record negativo, con i bianconeri che a Torino non avevano mai perso in campionato con tre gol di scarto, e che in generale avevano perso con un distacco cosi ampio solo in una partita di Champions League contro il Real Madrid, che si impose appunto per 0-3 con il famoso gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo.

Se Andrea Pirlo sta preparando la squadra per il campo, chi continua a lavorare fuori è Fabio Paratici, con il mercato invernale che è ormai alle porte. Il dirigente bianconero sta seguendo molti profili, e tra questi è sempre presente quello dell’ex giocatore bianconero Paul Pogba. Il francese, oggi a Manchester, lascerà l’Inghilterra a fine anno, e la Juventus sta trattando per il suo ritorno a Torino, destinazione che anche il giocatore gradirebbe.

Pogba in Inghilterra continua ad essere criticato, nonostante i numeri siano praticamente gli stessi di quando era a Torino: prima della partita di ieri sera contro l’Aston Villa infatti il Polpo aveva raggiunto le 178 presenze in maglia Reds, le stesse avute con la maglia della Juventus, con dati pressoché identici: 34 sono stati i gol del centrocampista, sia in bianconero che in maglia Red Devils, con 40 assist firmati con la maglia della Vecchia Signora, contro i 36 a Manchester. Numeri che risultano essere uguali, ma che non tengono conto del peso specifico del Polpo all’interno della squadra.

