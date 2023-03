Pogba: slitta ancora il rientro in campo del francese

Il giocatore bianconero si è sottoposto ieri a nuovi esami che non hanno ancora rivelato una possibile data per il suo rientro

Con la pausa delle nazionali terminata, la Juventus continua la sua preparazione in vista della ripresa del campionato: i bianconeri ospiteranno sabato sera tra le mura amiche dell' Allianz stadium il Verona , per continuare la loro rincorsa alle prime posizioni della classifica. I bianconeri, che hanno vinto la sfida prima della pausa contro l'Inter, cercheranno di ricominciare dove avevano lasciato, con l'obiettivo di conquistare i tre punti contro gli scaligeri.

La partita contro il Verona segnerà l'inizio di un mese di aprile pregno di partite per la squadra di Massimiliano Allegri: oltre alle sfide di campionato , la Vecchia Signora scenderà infatti in campo nelle due semifinali di andata e di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, e nella doppia sfida valevole per i quarti di finale di Europa League in programma contro lo Sporting Lisbona.

Massimiliano Allegri può sorridere in quanto ha recuperato gran parte dei suoi giocatori, importanti vista il gran numero di partite in programma: l'unico neo per il tecnico toscano è rappresentato ancora da Paul Pogba. Il giocatore è reduce da un problema muscolare procuratosi prima della sosta, e gli esami a cui si è sottoposto ieri al J medica al non ha stabilito una data per il suo ritorno, nonostante l'esito incoraggiante dei controlli. Allegri aspetta il suo centrocampista, che spera potrà dare una consistente mano per la parte finale della stagione.