Pogba, ritorno di fiamma della Juventus

Il calciatore francese in scadenza a fine anno può accordarsi tra una settimana con qualsiasi club, con la squadra bianconera che potrebbe vederlo tornare

La Juventus è pronta a tornare in campo, e dopo essersi goduta le vacanze di Natale, si ritroverà il 30 dicembre alla Continassa per iniziare a preparare la seconda parte della stagione. Tra alti e bassi, il girone di andata ha visto i bianconeri arrivare al giro di boa con 34 punti in 19 partit e, frutto di errori soprattutto all'inizio dell'anno, quando la squadra di Massimiliano Allegri ha lasciato per strada tanti punti , soprattutto con le cosiddette piccole. Errori da non ripetere nel girone di ritorno, se la squadra vorrà cercare di continuare la sua rincorsa ai posti Champions, con l'Atalanta quarta distante quattro punti.

Oltre al campo, a gennaio tornerà anche il mercato, con la finestra invernale che dovrebbe servire ai bianconeri per gettare le basi per quello che succederà in estate: come ribadito da Allegri e dalla dirigenza infatti, la sessione di mercato che sta per aprirsi non dovrebbe portare a grandi colpi in casa bianconera, con la dirigenza che già pensa all'estate. In questo senso si è riaperta la pista che porta a Paul Pogba, che tra meno di una settimana sarà libero di accordarsi con la squadra che vorrà, per poi trasferircisi a parametro zero a giugno. La Juventus è tornata nei pensieri del Polpo, come il Polpo non ha mai lasciato quelli della dirigenza e della tifoseria bianconera: per portare l'affare in porto servirà uno sforzo da entrambe le parti, con i bianconeri e il giocatore che dovranno venirsi incontro sul salario, troppo alto per le casse bianconere: un unico ostacolo quindi, con Pogba che poi sarà libero di tornare nella squadra che lo ha reso grande.