Pogba, rinnovo con lo United? Raiola chiede 30 milioni all’anno

Il francese in scadenza di contratto e nel mirino della Juventus

Il ritorno di Paul Pogba resta il grande sogno dei tifosi bianconeri, ancora scottati per essersi separati troppo presto da un prodigio cresciuto allo Stadium. Il trasferimento faraonico al Manchester United ha cambiato radicalmente lo status di Pogba, che nel frattempo si è anche laureato campione del mondo con la sua Francia. Ipotizzare il trasferimento di un profilo del genere, visto il momento che sta vivendo l'economia del calcio, sembra davvero difficile. Tuttavia, ad accendere le speranze della Juventus, oltre che di Real Madrid e Paris Saint-Germain, è il contratto di Pogba, su cui compare 'giugno 2022' come data di scadenza. Manca ancora più di un anno, ma senza rinnovo il Manchester United rischia di dover abbassare di molto la quotazione di mercato del giocatore, o peggio, di perderlo a zero.

Secondo quant0 afferma il britannico Daily Star, in settimana sarebbe prevista una conference call tra Mino Raiola e la dirigenza dei Red Devils. Il super procuratore discuterà del futuro del suo assistito, ma pare avere in mente una richiesta a dir poco folle. L'italo-olandese sarebbe anche disposto a far proseguire l'avventura a Manchester di Pogba, ma avrebbe proposto una cifra record. La richiesta di Mino ammonterebbe a 500mila sterline a settimana, per un totale di circa 30 milioni di euro all'anno. Senza dubbio un ingaggio da top player internazionale, che proietterebbe Pogba sullo stesso livello di stelle come Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Sarebbe anche il più pagato tra le fila del Manchester United, superando anche il fenomeno e capitano Bruno Fernandes. Si tratta di pretese a cui rispondere potrebbe essere davvero complicato per il club inglese, che potrebbe anche trovarsi costretto a cedere il giocatore. Nel corso delle prossime settimane la situazione diverrà sicuramente più chiara: Raiola potrebbe aver sparato alto per preparare un addio sontuoso, ma per il prossimo club le richieste saranno le stesse?