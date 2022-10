Pogba vicino al rientro, Deschamps: “Se è guarito, lo convoco”

Il recupero procede bene e il centrocampista sta per tornare a disposizione. Il ct francese si è espresso sulla sua convocazione in Qatar

La Juventus è in una fase molto importante della stagione. L'avvio è stato decisamente negativo, con un inizio di campionato zoppicante e una Champions League con tre sconfitte, che hanno reso molto difficile la qualificazione agli ottavi di finale. Una parte dei problemi dei bianconeri sono stati sicuramente gli infortuni . Dal lungodegente Chiesa ai problemi di Di Maria , passando per l'infortunio al menisco di Paul Pogba . Il francese si è fatto male durante il ritiro negli Stati Uniti e non ha potuto fare l'esordio nella sua seconda avventura bianconera.

Ora però si avvicina finalmente il suo ritorno. Secondo La Gazzetta dello Sportoggi l'ex centrocampista del Manchester United dovrebbe tornare a lavorare in gruppo, seppur in maniera parziale. Il recupero procede secondo la tabella di marcia e il giocatore potrebbe essere a disposizione di Allegri per la sfida con il PSG del 2 novembre. Ma in ballo per Pogba c'è anche la possibilità di andare al Mondiale.