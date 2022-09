Juve, Pogba spinge per recuperare: rientro in anticipo?

Il ritorno di Paul Pogba in estate è stato accolto con grande entusiasmo dal popolo bianconero . Purtroppo però il francese in campo non si è ancora mai visto. Durante la tournée della Juventus negli Stati Uniti è arrivato l'infortunio al menisco . Prima la scelta della terapia conservativa , poi l'intervento chirurgico di meniscectomia : per il centrocampista non c'è stata pace. A questo poi si sono aggiunti i problemi familiari . La spinosa vicenda che lo ha visto contro il fratello Mathias , che ha tentato un'estorsione nei suoi confronti e lo ha accusato di essersi rivolto a uno stregone, gli ha creato anche problemi in nazionale .

Finora Pogba sta procedendo spedito secondo i tempi prestabiliti. In teoria il suo ritorno era previsto per il 2 novembre, in occasione del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ma, stando alle ultime notizie dalla Continassa, non è da escludere che Allegri possa convocare il giocatore già in occasione di Juventus-Empoli del 21 ottobre, per fargli assaggiare di nuovo il campo in vista di Benfica-Juventus del 25 ottobre, gara decisiva per la qualificazione agli ottavi. Pogba vuole esserci e sta spingendo.