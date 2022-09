Pogba dopo l’operazione: “Sto bene, tornerò presto e più forte”

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, attraverso un video Instagram, ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni dopo l'operazione al ginocchio. Ecco le sue parole: "Sto bene. L'operazione è andata molto bene, ora recupererò e tornerò molto molto presto. Vorrei ringraziare tutti per i messaggi e per il supporto e farvi sapere che mentalmente è tutto ok nonostante le preoccupazioni per l'infortunio. Tengo sempre la testa alta, non sono solo, sono con Dio. Comunque, grazie a tutti i tifosi per il sostegno. Tornerò presto e più forte, sorridete sempre".