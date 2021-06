Pogba: offerta monstre per il rinnovo, Juve attenta

Il calciatore francese potrebbe tornare a Torino

redazionejuvenews

La Juventus continua ad osservare il mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. I bianconeri, nelle mani di Cherubini e di Massimiliano Allegri per il mercato, dovranno per prima cosa intervenire sul centrocampo, da molti anni il punto più debole della squadra. Proprio per questo, detto dell'interesse bianconero per Manuel Locatelli per il quale la Juventus avrebbe già formulato la prima offerta, dalle parti della Continassa si continua a lavorare per migliore la parte centrale del campo, e il sogno resta quello del ritorno di Paul Pogba.

Il francese ha un grande rapporto con Massimiliano Allegri, che sarebbe contento di ritrovarlo e riportarlo a Torino dopo il suo ritorno in panchina: la trattativa con lo United ancora non è partita, ma il giocatore va in scadenza il prossimo anno, e se non dovesse rinnovare la Juventus si farebbe trovare pronta. I Red Devils hanno offerto, stando a quanto riporta il The Sun, 22 milioni di euro a stagione per il rinnovo del contratto del francese, che dovrebbe sciogliere le riserve dopo l'Europeo: Pogba gradirebbe il ritorno a Torino, ma con un'offerta del genere sul piatto, che lo renderebbe il giocatore più pagato della Premier League, potrebbe firmare il rinnovo con il suo club attuale, lasciando ancora una volta la Juventus a bocca asciutta.

Intanto il compagno di nazionale del Polpo, Antoine Griezmann, ha parlato della partita contro il Portogallo e di Cristiano Ronaldo, avversario nell'ultima partita del girone: "CR7 è una fonte di ispirazione per tutti, è fantastico vedergli fare certe cose a 36 anni. Non c'è nessuno come lui e Messi. Cristiano è ancora un grande finalizzatore ed è un calciatore completo. Segna di destro, di sinistro, di testa... È un esempio per i giocatori giovani e per i giocatori meno giovani, può aiutarli nella loro formazione calcistica".