Pogba andrà al Mondiale? Deschamps: “Se torna a giocare con la Juve…”

Intervistato sull'argomento ai microfoni di 90' Minuto, in onda sulla Rai, il ct francese Deschamps ha parlato della situazione di Paul Pogba

Il lungo corteggiamento, le firme e la gioia del ritorno a Torino, poi l'infortunio al menisco laterale nel corso della preparazione estiva e i lunghissimi tempi di recupero, aggravati da una scelta discutibile sulla terapia da seguire. Insomma, la seconda esperienza di Pogba alla Juve è iniziata nel peggiore dei modi. Fin qui il francese ha collezionato zero minuti con la maglia bianconera in competizioni ufficiali. Una situazione grave, che rischia anche di escluderlo dai prossimi Mondiali in Qatar.

Intervistato sull'argomento ai microfoni di 90' Minuto, in onda sulla Rai, il ct francese Deschamps ha detto: “Il programma va benissimo, però a oggi è difficile dare una data precisa di ripresa. Dovrò decidere, ma per il momento non posso dire che non sarà pronto per i Mondiali. La condizione numero uno per la sua convocazione è che sia guarito, poi il fatto che sarà passato tanto tempo senza giocare potrà essere un problema… Spero possa giocare con la Juventus il massimo del tempo possibile prima dei Mondiali”.

Poi sui problemi familiari legati al fratello ha aggiunto: “Sono cose gravi, grossi problemi per lui ma ci ho parlato spesso e mi sembra abbastanza sereno. Non sono cose piacevoli, ma capitano… Paul ha una forza caratteriale che gli permette di gestire queste cose, per quanto gravi siano. Non auguro che succeda a nessuno”.