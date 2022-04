Anche Ten Hag fa fuori Pogba: addio sempre più vicino

Il tecnico che l'anno prossimo siederà sulla panchina dei Red Devils ha già comunicato le sue strategie e il polpo non rientra nei suoi piani

Il reparto che subirà più variazioni sarà il centrocampo : sicuri della permanenza, ad oggi, sono Locatelli, Zakaria e McKennie, con Arthur e Rabiot che, in caso di offerta, verrebbero lasciati partire. In entrata poi i bianconeri stanno lavorando su molti nomi: il più caldo sembra essere quello di Paul Pogba , in scadenza con il Manchester Untied e desideroso di tornare a Torino. Il francese è corteggiato dal PSG e da altri club, ma avrebbe messo tutto in stand by per dare priorità alla squadra bianconera. Inoltre, dopo l'ultima partita con lo United, Pogba ha rotto anche con i tifosi, che lo hanno fischiato alla sua uscita dal campo, e ai quali Pogba ha risposto portandosi la mano all'orecchio.

In aggiunta a questo, l'arrivo dell'olandese Erik ten Hag in panchina per il prossimo anno, non ha cambiato, anzi ha peggiorato, le prospettive per il futuro di Paul Pogba. Il francese infatti non rinnoverà il contratto, anche perchè il suo nuovo allenatore non lo ritiene fondamentale per il suo progetto: a riportarlo è il quotidiano inglese "TheSun", che parla della rivoluzione in vista con il nuovo allenatore, con il francese che non troverà spazio nel nuovo corso dei Red Devils.