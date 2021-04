Pogba: “L’Europa League è un obiettivo. Sono un vincitore, mi piace il successo”

Le parole dell'ex centrocampista juventino

"Roma? È una sfida abbastanza grande, ma prima o poi ci saremmo affrontati. Ad un certo punto avremmo affrontato una grande squadra e una sfida enorme. Abbiamo iniziato la competizione con una mentalità vincente e con la mente pronta a sollevare il trofeo. Anche la Roma vuole vincere; non sono qui solo per divertimento. Dobbiamo mostrare più desiderio. EL del 2017? È l'ultimo trofeo che abbiamo vinto qui al Manchester United, quindi ovviamente me lo ricordo. È stata una bella giornata, ho segnato in finale, ed è stato anche un grande anno, nonostante la nostra prestazione in campionato. Abbiamo comunque vinto l'Europa League, che era un obiettivo per noi, ed è stato un bel tocco finale per la stagione. Siamo ancora in corsa per ripeterlo ora.