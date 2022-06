Pogba: che numero di maglia per il Polpo?

La Juventus sta cercando di operare sul mercato in questi primi giorni di mercato per preparare al meglio la prossima stagione, e per consegnare ad Allegri la squadra con più rinforzi possibile prima dell'inizio del ritiro. La prossima stagione inizierà con due settimane di anticipo, a causa dello stop ai campionati per disputare il Mondiale in Qatar, e i bianconeri vogliono arrivare pronti ai blocchi di partenza, per non incappare in un'altra stagione sottotono. Per questo la dirigenza sta cercando di alpestri la squadra il più in fretta possibile, e per il primo rinforzo si aspetterebbe solo l'annusino ufficiale. Paul Pogba tornerà infatti a Torino, chiudendo così un cerchio che lo ha visto passare per due volte da Manchester all'ombra della Mole.