Pogba: “Stagione complicata, tornerò al top per aiutare la Juve”

Come sapete è stato un anno molto difficile per me ed ho cercato di rifugiarmi in quello che amo, il calcio. Ma è stato difficile perché fisicamente ho avuto tanti problemi : adesso non mi resta che essere paziente, mentalmente va sicuramente meglio, grazie a Dio. Un grazie anche a voi che mi supportate, e anche grazie a voi che riesco a star su di morale e non vedo l'ora di tornare a giocare.

Quest'anno è stato non da dimenticare, ma in cui ho imparato molto. Mi aiuterà a tornare molto più forte. Farò dei mio meglio per tornare, per aiutare la Juve, per conquistare titoli: era il motivo per ero tornato. Farò del mio meglio. sono pronto per tornare al top".