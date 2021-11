Pogba-Juve: i tifosi bianconeri possono sperare nel ritorno

Il centrocampista francese potrebbe fare ritorno sotto la Mole.

La sosta per la Nazionale è praticamente terminata e il campionato sta per ricominciare con il botto. La Juventus sarà infatti impegnata nella delicata trasferta di Roma, dove ad attenderla ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri che, potrebbe presentarsi senza il suo bomber di riferimento, Ciro Immobile. Allegri invece, deve ancora capire chi saranno gli 11 titolari pronti a scendere in campo e soprattutto, se potrà contare sulla presenza di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Nel frattempo però, i dirigenti bianconeri continuano a lavorare duramente sul mercato, nel tentativo di potenziare la squadra gia nella sessione invernale. I nomi che circolano sono diversi, ma fra tutti spiccano quelli di Dusan Vlahovic e di Paul Pogba.