Per Pogba solo due giorni di stop

Il giocatore francese non è sceso in campo con i compagni nell'allentamento di ieri, e dopo aver preso una botta sta recuperando ma le sue condizioni non preoccupano

redazionejuvenews

La Juventus è in America dove sta continuando la sua preparazione al prossimo campionato di Serie A, che prenderà il via nella giornata di Ferragosto. I bianconeri sono volati oltreoceano per proseguire la loro preparazione dopo le due settimane alla Continassa. In USA gli uomini di Massimiliano Allegri sono in tournée ed hanno già affrontato la prima amichevole contro il DeportivoGuadalajara, vinta per 2-0, e sono ora attesi dalle ultime due, in programma contro il Barcellona e il RealMadrid. Dopo la partita contro i Blancos i bianconeri torneranno in Italia, dove proseguiranno a Torino la loro preparazione. Altre due amichevoli aspettano poi la squadra di Allegri al suo ritorno nel Bel Paese: quella contro la formazione Under23 nella classica partita in famiglia di VillarPerosa, e quella contro l'AtleticoMadrid a Tel Aviv, ultima uscita prima dell'inizio del campionato.

Preparazione che continua quindi, con i bianconeri che stanno affinando la loro intesa in vista della prossima Serie A. L'inserimento dei nuovi acquisti procede al meglio, con l'ultimo arrivato Bremer che sta entrando nei meccanismi di difesa. Grande intesa invece quella che già c'è tra PaulPogba ed AngelDiMaria, con il francese che si è però dovuto fermare per un piccolo infortunio.

Il giocatore ha lasciato ieri l'allenamento uscendo zoppicante, ma la Juventus ha subito tranquillizzato sulle sue condizioni, non disponendo nemmeno degli esami strumentali per il Polpo: un piccolo fastidio quindi, che costringerà il francese a stare lontano dal campo per 2 giorni, per poi fare rientro insieme alla squadra per gli ultimi giorni in America, che porteranno all'amichevole in programma contro il Real Madrid. Nessun allarmismo o preoccupazione quindi in casa bianconera, con il Polpo che ha riscontrato solo un piccolo fastidio che dovrebbe risolversi in questi due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico di Massimiliano Allegri.