Pogba out fino a fine stagione: Manchester sempre più lontana

Il calciatore ha riportato un infortunio nell'ultima partita in cui è sceso in campo e il tecnico dei Red Devils ha fatto capire che la sua stagione è finita

Il reparto che potrebbe subire il restyling maggiore è il centrocampo, con il più caldo sembra essere quello di Paul Pogba , in scadenza con il Manchester Untied e desideroso di tornare a Torino. Il francese è corteggiato dal PSG e da altri club, ma avrebbe messo tutto in stand by per dare priorità alla squadra bianconera. Inoltre, dopo l'ultima partita con lo United, Pogba ha rotto anche con i tifosi, che lo hanno fischiato alla sua uscita dal campo, e ai quali Pogba ha risposto portandosi la mano all'orecchio. Ora il giocatore francese è ai box e dovrebbe restarci fino a fine stagione, come spiegato dal tecnico dei Red Devils Ralf Rangnick : "Con gli esami che abbiamo fatto nei giorni scorsi abbiamo capito che sarà molto difficile rivederlo in campo, probabilmente non giocherà più fino al termine della stagione. Il dottore mi ha detto che per il completo recupero serviranno almeno 4 settimane di stop".

In aggiunta a questo, l'arrivo dell'olandese Erik ten Hag in panchina per il prossimo anno, non ha cambiato, anzi ha peggiorato, le prospettive per il futuro di Paul Pogba. Il francese infatti non rinnoverà il contratto, anche perchè il suo nuovo allenatore non lo ritiene fondamentale per il suo progetto: a riportarlo è il quotidiano inglese "TheSun", che parla della rivoluzione in vista con il nuovo allenatore, con il francese che non troverà spazio nel nuovo corso dei Red Devils.