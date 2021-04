Pogba: “Con la Roma saremo pronti, conosciamo la loro storia con noi”

Il calciatore del Manchester United ha parlato

Parole chiare del Polpo, che a fine anno potrebbe lasciare i Red Devils per tornare alla Juventus: Paratici si sta muovendo in questa direzione, e i contatti con l'agente Mino Raiola sono continui, per trovare la formula migliore per il trasferimento. Pogba intanto è tranquillo, soprattutto per la presenza di Solskjaer, che ha paragonato, sempre dopo la partita di ieri sera, a Josè Mourinho: "Con Solskjaer è tutto diverso rispetto a prima con Mourinho. Lui non andrebbe mai contro i giocatori. Potrebbe non mettere un giocatore in rosa, in campo, ma non lo abbandonerà mai come se non esistesse più. Questa è la differenza tra Mourinho e Solskjaer. Ad un certo punto, ho avuto un buon rapporto con José e tutti lo hanno visto. Ma poi arriva il giorno, magari proprio quello successivo, e non capisci cosa sia successo. Ho attraversato questa strana storia con Mourinho e non posso spiegarlo perché neppure io l'ho capito