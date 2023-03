Juve, Pogba ora è un caso: cosa c’è oltre al ritardo in ritiro

Vittoria di misura ieri per la Juventus, che ha battuto 1-0 il Friburgo. Al match non ha preso parte Paul Pogba, escluso per motivi disciplinari. Prima del match, Francesco Calvo, CFO del club, aveva chiarito: "La decisione su Pogba è nata in maniera semplice, era in ritardo, ci sono regole, la disciplina è fondamentale. Dai giocatori più rappresentativi ci aspettiamo che siano di esempio per gli altri. In automatico ci sarà anche la multa".