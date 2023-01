Pogba carica la Juventus: “Torneremo più forti”

La Juventus è scesa in campo ieri tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro il Monza, iniziando nel peggior modo possibile il girone di ritorno del campionato di Serie A: i bianconeri hanno infatti perso la partita contro la squadra lombarda per 2-0, venendo così sconfitti in entrambe le partite del campionato dalla formazione di Palladino, che aveva esordito Silla panchina biancorossa proprio nella partita di andata contro la squadra di Massimiliano Allegri.