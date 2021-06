Pogba: “Capelli bianconeri per la Juve? Ora al futuro non penso”

Il Polpo ha parlato dopo la partita contro il Portogallo

Ieri sera si è giocata ala sfida tra Portogallo e Francia: i Campioni d'Europa in carica e quelli del Mondo si giocavano il passaggio del turno, che con il 2-2 finale ha consentito ad entrambe le squadre di qualificarsi agli ottavi di finale. Una grande partita, che ha visto mattatori Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, autori entrambi di una doppietta. Grande protagonista della partita è stato anche Paul Pogba, ancora una volta padrone del centrocampo francese . Il Polpo ieri sera si è presentato in campo con una nuova acconciatura: capelli a strisce bianconere, che hanno fatto sognare i tifosi della vecchia Signora e non sono passati inosservati nemmeno agli addetti ai lavori.

" È molto difficile all'Europeo, molto dura . L'obiettivo comunque resta quello di arrivare alla fine. Il ritorno al gol di Benzema? Siamo contentissimi di averlo con noi, di vedergli fare queste cose. Ora speriamo che segni anche Mbappé. Davanti abbiamo attaccanti che fanno la differenza, siamo tranquilli. Eravamo preoccupati dal girone? No, eravamo preparati, sapevamo che sarebbe stata dura. Siamo in fiducia e andiamo avanti con calma. I capelli bianco e neri sono un segnale per il futuro? Mi aspettavo questa domanda...Non c'è futuro adesso, solo l'Europeo. E i capelli cambiano spesso".

Intanto della Juventus ha parlato Antonio Cassano, dicendo la sua sul futuro della squadra bianconera e sul ritorno a Torino di Massimiliano Allegri: "Ve lo dico adesso, praticamente un anno prima, perché a noi piace dire le cose in anticipo, come sempre: se la Juventus buca nuovamente la Champions e non vince il campionato, manda via pure Allegri. Ripeto, ve lo dico in netto anticipo. Anche Maurizio Sarri, che tra l'altro ha vinto lo scudetto, è stato mandato via senza troppi problemi ed è arrivato a prendere fino a 7,5 milioni di stipendio. Noi arriviamo sempre prima. Se fa male, non rimane