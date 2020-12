Pogba cambia squadra a Gennaio? Lo United risponde così

TORINO- In attesa di riprendere il campionato, la Juventus è al lavoro sul mercato per rinforzare una rosa che, come annunciato anche da mister Pirlo nelle scorse settimane, mostra ancora diverse lacune. La dirigenza dei campioni d’Italia è al lavoro su diversi profili, tra cui quello di un centrocampista offensivo, che possa dare un mano agli attaccanti nel riempire l’area (qualità che al momento possiede il solo McKennie). Vista anche la possibile cessione di Adrien Rabiot, che fatica ad esprimersi ad alti livelli con continuità, i campioni d’Italia vorrebbero mettere a segno un colpo in questo reparto. Il primo nome sulla lista del ds Fabio Paratici, ovviamente, è sempre il solito: Paul Pogba.

Il rapporto tra il numero 6 francese e il Manchester United, ormai è risaputo, non è dei più idilliaci. Il giocatore vorrebbe lasciare la Premier League il prima possibile e la possibilità di un ritorno all’ombra della Mole, al momento, non sarebbe ancora stata accantonata. Diversi, però, sono i problemi per questa trattativa, soprattutto di natura economica. In primis il faraonico ingaggio percepito da Pogba con i Red Devils, considerato troppo esoso per le casse juventine. C’è poi il problema della formula del trasferimento. La Juve, infatti, vorrebbe impostare un’operazione sulla base di un prestito oneroso a Gennaio con obbligo di riscatto in estate. Una soluzione che, come riportano i principali quotidiani britannici, non interessa al Manchester United, che conta invece di incassare una cifra tra i 55 e i 60 milioni cash. Ultimo ostacolo, ma non per questo meno importante, è certamente la concorrenza, sempre fitta quando si parla di giocatori di questo livello. Psg e Real Madrid, infatti, sono pronte a dar battaglia alla Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<