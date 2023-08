Pogba ancora infortunato: salta l’esordio a Udine

Il centrocampista francese della Juventus ancora alle prese con i guai fisici che lo hanno tenuto fuori lo scorso anno

La Juventus ha concluso ieri sera la sua tournee negli Stati Uniti: i bianconeri hanno disputato la loro ultima amichevole contro il RealMadrid nella notte di ieri; vincendo per 3-1, e sono ora in viaggio per tornare in Italia. All'atterraggio la squadra avrà il week end libero, per poi ritrovarsi lunedì alla Continassa per iniziare a preparare l'esordio in Serie A; in programma il 20 agosto contro l'Udinese allo Stadio Friuli di Udine.

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha avuto molte indicazioni durante il viaggio negli Stati Uniti; e questi ultimi 15 giorni prima del campionato, verranno usati per migliorare la condizione ed arrivare nella maniera migliore ai nastri di partenza della prossima Serie A. La Juventus però arriverà all'esordio con il problema Pogba: il francese ancora non è sceso in campo in nessuna occasione, e sta continuando il suo lavoro personalizzato.

Certa la sua assenza nella partita contro l'Udinese, ma viste le sue condizioni si teme che dovrà saltare anche le altre due partite prima della sosta per le Nazionali. Un problema per Allegri e per la Juventus, che stanno cercando di capire quali siano le condizioni del francese e quanto ancora dovrà attendere per rientrare in campo.