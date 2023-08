Pogba ancora fuori condizione. Per Allegri “sarebbe bello averlo in panchina”

Il giocatore francese non riesce ancora a recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto fermo per tutta la scorsa stagione

La Juventus ha giocato ieri sera la classica partita in famiglia contro la Juventus NextGen. Il teatro della sfida è stato l'Allianz stadium, che ha soppiantato per questa stagione la classica uscita a Villar Perosa. Una grande festa quella di ieri, in occasione del centenario della proprietà della famiglia Agnelli. Allo stadio era presente tutta la dirigenza, compreso JohnElkann, ed anche la squadra femminile, che ha assistito dagli spalti alla sfida tra Juventus e Juventus Next Gen.

Una grande festa, con il ritorno in campo ed al gol di KaioJorge, autore di una tripletta, e con le reti di Dusan Vlahovic, osannato da tutto lo stadio durante il match ed alla sua uscita dal campo. Un modo per rientrare in sintonia con i tifosi in vista dell'inizio del campionato, in programma tra dieci giorni contro l'Udinese allo Stadio Friuli di Udine.

Chi non ci sarà sicuramente per l'esordio in campionato è il francese Paul Pogba, ancora alle prese con l'infortunio che lo ha tenuto fuori nella seconda parte della scorsa stagione. "Lo vedo meglio di un anno fa. Poi non possiamo pretendere che tra 20-30 giorni sia già pronto per giocare dal 1’, ma sarebbe un bene averlo in panchina. Aggiungere un calciatore come Paul anche solo per 20-25’ sarebbe tanta roba...". Queste le parole di Allegri sul francese, con i bianconeri che navigano a vista e che aspettano il recupero del numero 10.