Plusvalenze sospette: tra le indagate Juve e Napoli

Sono sessantadue le operazioni che hanno generato plusvalenze finite nel mirino, e relative agli ultimi due anni di calciomercato

Sotto la lente di ingrandimento sono finiti alcuni affari, in particolare quello della Juventus con il Barcellona che ha poi portato alla cessione di Pjanic per 60 milioni ai catalani. Oltre a questa, l’acquisto di Pereira Da Silva per 8 milioni, quello di Arthur per 72 milioni e Marques per 8,2 milioni da parte del club di Andrea Agnelli, che avrebbe ricevuto complessivamente quasi 50 milioni di plusvalenze per questo giro di operazioni. Sotto indagine anche la trattativa con il Genoa con i 18 milioni di Rovella, ceduto alla Juve e Portanova e Petrelli ceduti al Genoa per 10 e 8 milioni.