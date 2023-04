Plusvalenze Juve, Paratici fa ricorso alla Fifa per l’inibizione di 30 mesi

La Vecchia Signora attende le decisioni in tribunale. Tanto passerà da lì per l'immediato futuro del club e non solo. Coinvolto nell'inchiesta relative alla plusvalenze c'è anche l'ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. La carriera del diesse è proseguita al Tottenham ma al momento il suo lavoro con gli Spurs è stato temporaneamente sospeso. La causa si lega all'estensione a livello internazionale della sua inibizione di 30 mesi, in seguito alla quale dirigente e club inglese hanno deciso per una sospensione momentanea del suo incarico.