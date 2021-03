Platini: “Mondiali in Qatar importanti per lo sviluppo del calcio”

L'ex presidente della UEFA ha parlato del futuro del calcio

redazionejuvenews

L'ex presidente della UEFA Michel Platini ha parlato intervistato dai microfoni di Die Welt di diversi temi legati al calcio internazionale. L'ex giocatore della Juventus ha parlato della scelta di assegnare i Mondiali al Qatar per il 2022, rivoluzionaria per un certo senso, ma della quale l'ex giocatore non si pente: "È importante per lo sviluppo del calcio avere un Mondiale in Qatar. Ed è proprio per questo che li ho votati, a condizione che i Mondiali si svolgano a dicembre, come ora è il caso."

Le Roi ha parlato poi dell'Europeo, saltato la scorsa estate ma riprogrammato per questa, e che non avrà una sede fissa ma sarà itinerante in tutta Europa, a meno di decisioni all'ultimo momento a causa dell'imperversare della pandemia: “Se mi pento della decisione di vedere un Europeo itinerante? No, assolutamente, perché questo Europeo svilupperà ulteriormente il calcio in Europa perché verranno costruiti stadi. Paesi come Scozia, Irlanda, Romania o Azerbaigian potranno ospitare lì un giorno gli Europei”

Chiosa sul suo futuro dopo la squalifica che sta scontando: “Ho sempre detto che tengo aperte tutte le mie opzioni. Ma devo anche trovare qualcosa che mi si addica. Che sia una sfida. Ora sto ancora combattendo l’ingiustizia e non mi arrenderò."

Parole chiare quelle dell'ex giocatore della Juventus, con i bianconeri che intanto stanno preparando le due importanti partite contro la Lazio e il Porto in programma nei prossimi quattro giorni, che definiranno il proseguo della stagione bianconera. Due sfide cruciali, per le quali Andrea Pirlo non potrà contare su tutti i sui uomini, visto che molti sono ancora in infermeria. Per domani potrebbero recuperare Bonucci e Cuadrado, che non dovrebbero comunque avere i 90 minuti nelle gambe. Ancora lontano il rientro di Arthur, con Paulo Dybala che invece, dopo la visita in Austria di ieri, potrebbe tornare a disposizione per la partita contro il Porto, nella quale potrebbe sedersi in panchina.