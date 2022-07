Platini: “Sentenza che conferma quello che dico da sette anni”

L'ex calciatore Michel Platini e l'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter , sono stati assolti nel processo che li vedeva coinvolti in Svizzera per le accuse di frode e altri reati che nel 2015 avevano minato la strada dell'ex attaccante francese verso la guida della Federcalcio mondiale . Il tribunale federale di Bellinzona non ha accolto la richiesta per entrambi un anno e otto mesi con la condizionale e due anni di libertà vigilata. Blatter , accusato di frode , appropriazione indebita di fondi Fifa e cattiva gestione, oltre a falsificazione di un documento è stato quindi scagionato, così come Platini , accusato di frode , appropriazione indebita , contraffazione e complice della presunta cattiva gestione di Blatter.

Queste le sue parole al quotidiano l'Equipe: " È una bella giornata , ma non posso dirti che è una delle più belle della mia vita perché è solo la conferma di quello che dico da sette anni. È un bene che la verità finalmente venga a galla dopo tante manipolazioni, bugie e ingiustizie. Ve l'avevo detto che ero onesto, dovevate credermi. La commissione FIFA e il TAS non mi hanno creduto, mentre un vero tribunale mi ha creduto. La giustizia di chi non è nel calcio mi salva dalla giustizia del calcio, quando ho dedicato tutta la mia vita a questo sport. Questo è ciò che fa più male".

"La FIFA può fare appello o no, faranno quello che vogliono, ma io, al loro posto, dopo quello che si sono presi in bocca oggi, non farei il match di ritorno. Ma tantonon sono i loro soldi ma i soldi del calcio che pagano i loro avvocati. Ma comunque non lascerò passare niente, non è finita. In Francia ho sporto denuncia per sapere esattamente chi ha manipolato tutto, inizieremo a divertirci. Non so se tornerò nel calcio. Sono ancora Giovane e ho molte cose da fare, vedremo":