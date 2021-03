Platini: “Agnelli mi ha dato la possibilità di essere felice nel calcio e nella vita”

L'ex giocatore della Juventus ha ricordato l'Avvocato Agnelli

redazionejuvenews

La Juventus sta ricordando nella giornata di oggi l'Avvocato Gianni Agnelli, nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni. Una persona celebrata non solo dal mondo dello sport, ma dal mondo in generale, essendo l'Avvocato una persona dai molti interessi e che aveva conversazioni e incontri con molte persone di spicco.

Molti sono stati i ricordi dell'Avvocato, ai quali si è aggiunto anche quello dell'ex calciatore della Juventus Michel Platini, che ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Agnelli? Mi ha dato la possibilità di essere felice nel calcio e nella vita. Mi ha portato in una squadra prestigiosa, fatto giocare ad altissimi livelli e vincere, permesso che fossi un uomo libero di scegliere. Non solo nel calcio. Mi ha dato autonomia finanziaria. Tutte cose che vanno oltre il calcio. La prima telefonata? 'Michel, ti passo l’Avvocato, mi fa Boniperti. E io: ‘Quale Avvocato?. Cosa dobbiamo discutere ancora del contratto? Non l’abbiamo appena firmato?’. E Boniperti: ‘L’Avvocato, Michel, non l’avvocato… Poche parole, tanti complimenti e una richiesta: vinciamo la Coppa Campioni'."

Quella Coppa dei Campioni che alla Juventus manca da molti anni e che anche per questa stagione i bianconeri hanno dovuto abbandonare. La squadra di Andrea Pirlo è stata infatti eliminata dal Porto nella doppia sfida degli ottavi di finale della Champions League: dopo il 2-1 della partita del Do Dragao infatti, i bianconeri hanno vinto il ritorno all'Allianz Stadium per 3-2 ma in virtù della regola dei gol in trasferta sono stati eliminati dalla competizione. Un'uscita amara, che sta avendo conseguenze sui bianconeri, che hanno già iniziato a programmare la prossima stagione e la mini rivoluzione che dovrà essere messa in atto. Oltre ai molti giocatori che dovrebbero lasciare i bianconeri, anche il futuro del portoghese Cristiano Ronaldo è in bilico, con il calciatore e la società che stanno meditando se continuare insieme o meno.