Pjanic torna alla Continassa: visita ai compagni e ad Allegri

L'ex calciatore della Juventus ha approfittato della pausa per le Nazionali per andare alla Continassa

La Juventus è reduce dalle tre vittorie consecutive in campionato contro Spezia, Sampdoria e Torino, che insieme a quella contro il Chelsea hanno dato il via alla stagione della squadra di Massimiliano Allegri: se nelle nelle prime quattro giornate infatti, i bianconeri avevano conquistato solo 2 punti, che li avevano relegati nelle zone basse della classifica. Con gli ultimi risultati i bianconeri hanno risalito la china, anche se la testa della classifica è ancora molto distante . Dieci sono i punti che separano i bianconeri dal Napoli capolista, che per ora non ha ancora subito sconfitte, e ha battuto anche i bianconeri in casa.

Alla ripresa dopo la Roma poi, la squadra affronterà lo Zenit in Champions League e l'inter a San Siro, per un trittico di partite che segnerà quello che sarà il futuro dei bianconeri: grande concentrazione quindi alla Continassa dove oggi c'è stata una gradita sorpresa per i giocatori rimasti ad allenarsi. Al Training Center della Juventus infatti è arrivato in visita Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco, ex giocatore della Juventus vicino al ritorno in bianconero in estate, è passato a trovare i suoi ex compagni ed il suo ex allenatore Massimiliano Allegri. Una visita gradita da tutte le parti, con il giocatore che si è trasferito alla fine del mercato al Besiktas e che a fine anno potrebbe anche ritornare a Torino dopo la parentesi turca.