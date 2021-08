Pjanic pronto a tagliarsi l’ingaggio per la Juve

Ancora incerto il futuro del bosniaco

La Juventus sta lavorando alla Continassa in vista dell'inizio del campionato, che domenica prenderà il via dalla Dacia Arena. Gli uomini di Massimiliano Allegri esordiranno in Serie A alle 18 contro l'Udinese di Gotti, per cercare di vincere la prima partita e partire al meglio in questa nuova Serie A. I bianconeri saranno poi attesi dalla partita in casa contro l'Empoli, dopo la quale ci sarà la pausa per le Nazionali. Dopo la prima allo Stadium, e con la partenza dei giocatori per le rispettive selezioni, anche il mercato finirà, con i bianconeri che stanno preparando gli ultimi colpi da regalare a Massimiliano Allegri.

La trattativa per Locatelli dovrebbe sbloccassi nelle prossime ore, con Allegri che avrà il regista che tanto ha richiesto, e che sistemerà gran parte dei problemi del centrocampo bianconero: in queste prime partite il tecnico toscano ha adattato Ramsey in quel ruolo, o quantomeno provato a farlo, e i risultati non sono stati i migliori. È anche per questo che la Juventus di registi vorrebbe averne due, con il secondo nome che risponderebbe a quello di Miralem Pjanic, pronto a tornare in bianconero dopo solo un anno. La situazione dei conti del Barcellona è molto grave, come testimoniato anche dallo stesso presidente Bartomeu, e la Juventus potrebbe arrivare al bosniaco a zero e pagandogli lo stipendio, che però il centrocampista sarebbe disposto a ridursi: Pjanic vuole fare di tutto per tornare alla Juve, e il Barcellona non si opporrebbe ad un'operazione simile.