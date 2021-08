Pjanic non convocato all’esordio, Koeman: “Conosce benissimo la situazione”

Le parole del tecnico

redazionejuvenews

Il week end ha segnato l'inizio di molti campionati europei, con la Serie A che prenderà il via la prossima settimana. Negli ultimi giorni sono iniziati i campionati in Inghilterra e in Spagna, con la Francia già alla seconda giornata di campionato: il Barcellona, dopo l'addio di Leo Messi, ha esordito nel migliore dei modi, vincendo per 4-2 contro la Real Sociedad. Dopo la partita il tecnico Ronald Koeman ha parlato del futuro di alcuni suoi giocatori, tra i quali Miralem Pjanic, lasciato fuori dai convocati per l'esordio in campionato della squadra.

Queste le parole del tecnico sul giocatore bosniaco, che sembra sempre più fuori dal progetto dell'olandese, che non ha fatto nulla per nasconderlo: "Abbiamo 27 giocatori, devo lasciarne fuori quattro e ognuno conosce perfettamente la sua situazione. Sono un allenatore che dà sempre una possibilità ai giovani, che sono il futuro di questo club. Collado era quasi ceduto a una squadra belga dieci giorni fa e in questo momento preferisco avere Demir. Fa parte della competizione e preferisco avere altri giocatori".

Una situazione che gioca a favore della Juventus, che dall'inizio del mercato sta pensando all'idea di riportare il giocatore sotto la Mole. I conti del Barcellona sono disastrosi, e il club sta passando un momento molto delicato, il peggiore della sua storia recente, dal quale sta facendo difficoltà ad uscire. Un aiuto potrebbe arrivare quindi dalla cessione del bosniaco, che a Torino andrebbe in prestito: il Barcellona non percepirebbe soldi, ma si alleggerirebbe dell'ingaggio di Pjanic, che sarebbe anche disposto ad abbassarsi lo stipendio per tornare a Torino. La Juventus dal canto suo sa che l'operazione si chiuderebbe in poco tempo, e si sta per ora concentrando su di un altro centrocampista, Manuel Locatelli, la cui situazione dovrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi. La Juventus poi proverà a riportare Pjanic a Torino, con il giocatore che ha fatto capire di essere entusiasta di ritrovare Massimiliano Allegri.