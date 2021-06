Pjanic lancia la sua nuova app: “Aspettatevi tante novità in futuro da questa applicazione”

Il bosniaco ha dato vita alla sua app personalizzata

Cresce a dismisura l'entusiasmo in casa Juve dopo il ritorno di Max Allegri sulla panchina della Vecchia Signora e i tifosi juventini gia pregustano un mercato infuocato, anche in virtù dei nomi che circolano sul taccuino dei dirigenti della Continassa. Uno dei nomi caldi che piu volte è stato accostato ai bianconeri è quello di Miralem Pjanic che, tornerebbe di corsa sotto la Mole, considerando anche lo scarso impiego del bosniaco in maglia Blaugrana nella passata stagione.

Intanto, lo stesso Pjanic ha trovato il modo per far parlare di se anche lontano dal campo di gioco e lo ha fatto qualche istante fa attraverso il suo account Instagram. L'ex Juve ha infatti dato origine ad una nuova app, dal nome 'Miralem Pjanic Official FanApp' che, consentirà di avere accesso a maggiori informazioni sulla vita del bosniaco con annessi corsi di formazione e piani dietetici.

"Scarica Miralem Pjanic Official FanApp e collegati con me al livello piu personale. Condividerò un sacco di contenuti che non pubblico normalmente sui social. Per celebrare il lancio della mia nuova applicazione e il gioco in cui hai la possibilità di metterti nei miei panni e segnare qualche goal, abbiamo creato un fantastico omaggio e dettagli che puoi trovare nell'app stessa. Aspettatevi tante novità nel prossimo futuro attraverso questa applicazione, corsi di formazione, piani dietetici e altro, vi aspettiamo". Facciamo un grande in bocca al lupo a Miralem Pjanic per la sua nuova esperienza.