Pjanic-Juve c’è la svolta: il bosniaco può tornare gratis

Dalla Spagna arriva una svolta clamorosa nella trattativa che potrebbe riportare Pjanic a Torino

Mancano poco piu di 48 ore al fischio di inizio della semifinale tra Italia e Spagna ed è inevitabile che ora, le attenzioni di tutti gli appassionati di calcio siano rivolte solo sugli Azzurri. Nel frattempo però, i dirgenti delle squadre di club stanno lavorando duramente per poter avviare delle trattative di mercato, da definire non appena l'Europeo chiuderà i battenti perche fino a quel momento sarà quasi impensabile ipotizzare delle operazioni alla 'Donnarumma' o con una rilevanza di nomi altisonanti.

LA FORMULA - Si tratterebbe di un processo chiamato 'Operacion Salida' e consiste nello sfoltimento della rosa per liberare spazio salariale e rinnovare cosi il contratto di Leo Messi. Sempre secondo El Mundo, nella scorsa settimana il club blaugrana avrebbe inviato un documento chiamato 'Carta de Libertad' ai giocatori che non rientrerebbero nei piani di Koeman, come Umtiti e appunto, Pjanic. Questo consetirebbe al club di liberare gratis un tesserato che può a sua volta firmare gratuitamente senza incappare in eventuali risarcimenti finanziari. L'ex Roma è da sempre un pallino di Allegri e la sensazione è che questa trattativa sia destinata a decollare nelle prossime settimane, specie a tali condizioni.