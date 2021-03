Pjanic fa 100 in Nazionale: “Sarò breve, ti amo Bosnia”

Il post del calciatore bosniaco dopo la partita di ieri sera

redazionejuvenews

La pausa per le Nazionali sta volgendo al termine, e nel week end torneranno i campionati nazionali che fino alla conclusione non subiranno più interruzioni. Le selezioni nazionali si rivedranno al termine della stagione, per iniziare a preparare l'Europeo in programma questa estate. Intanto sono in corso le prime giornate dei gironi di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, con le Nazionali impegnate tra ieri oggi e domani nelle ultime partite.

Questa sera l'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo contro la Lituania, dopo aver vinto le prime due partite disputate nel girone. La Nazionale Azzurra guida il Gruppo C a punteggio pieno con 6 punti, insieme alla Svizzera; mentre a zero sono le altre tre squadre del girone, Bulgaria, Iralndadel Nord e Lituania. Proprio con la squadra Lituania giocherà la nazionale questa sera, per cercare la terza vittoria in tre partite dopo il due a zero rifilato alla Bulgaria fuori casa e la vittoria con lo stesso risultato contro l'Irlanda del Nord a Parma.

Questa sera le qualificazioni vedranno scendere in campo anche altre nazionali, con la partita tra Bosnia-Erzegovina e Francia che vedrà in campo molti ex giocatori della Juventus. Tra questi nelle fila dei Balcani, Miralem Pjanic che questa sera taglierà l'importante traguardo delle cento partite con la maglia della sua nazionale. Per festeggiare l'evento, il centrocampista del Barcellona ha ricevuto un quadro con una maglia della nazionale con il numero 100, come testimoniato dalla foto che il giocatore ha postato su Instagram insieme ad un messaggio:

"È difficile descrivere la sensazione. È stato un percorso lungo e difficile per arrivare qui. Prima di tutto, vorrei ringraziare i miei genitori, tutta la mia famiglia, tutti i selezionatori, tutti i giocatori, tutti i tifosi, specialmente i Bh Fanatkos, che mi hanno aiutato a realizzare il mio sogno di giocare per la mia nazione!

Avrei molto da dire, ma sarò breve!

Ti amo

Ti amo Bosnia"