Pjanic chiude alla Juventus

redazionejuvenews

Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona ed ex Juventus ha parlato circa un suo eventuale addio dalla Spagna: "Ho ancora tre anni di contratto con il Barcellona e ho intenzione di restarci". La Vecchia Signora però era molto forte sul giocatore nell'ultima sessione di mercato, ma alla fine ha deciso di non chiudere l'operazione per lo stipendio troppo alto del centrocampista, visto che le finanze bianconere non sono di certo delle migliori. Il mercato però sia in Russia che in Turchia non è finito e uno di questi due campionati potrebbe essere la soluzione per il giocatore.

Pjanic però non sarebbe convinto delle proposte che gli sono arrivate e ha preferito rimanere al Barcellona, almeno fino al prossimo gennaio, in cui probabilmente la Juventus riproverà a prenderlo a cifre di stipendio più basse. Il centrocampista, pochi giorni fa, era stato assolutamente esplicito riguardo l'eventuale pista che lo avrebbe riportato a Torino. Pjanic, infatti, aveva inviato un messaggio privato al profilo Instagram di tifosi curvasudjuventus1897 che aveva chiesto al trequartista se sarebbe tornato. Questa la risposta piena di amore del bosniaco verso la Juventus: "Vorrei tanto... ma non so se si fa".

Ora i bianconeri dovranno cercare soluzioni alternative a centrocampo, visto che i giocatori di mister Massimiliano Allegri, soprattutto in difesa ed a centrocampo, sono contati. La Vecchia Signora come giocatore da impiegare da regista puro avrebbe solo Arthur, con Locatelli che potrebbe fare anche questo ruolo, malgrado non sia il suo preferito. Nello scorso match contro l'Empoli, il tecnico ha messo davanti alla difesa Danilo che tanto aveva fatto bene lo scorso anno in questo ruolo (di certo non il suo) sotto la guida di Andrea Pirlo. Sullo sfondo scalpita Aaron Ramsey che ha deciso di rimanere a Torino per mancanza di offerte e si vorrebbe giocare un posto da titolare nell'undici juventino.