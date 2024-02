Pjanic: “Allegri alla Juve fa la differenza. Ha ricreato il DNA bianconero”

Intervistato a Rai Radio 1, Miralem Pjanic ha parlato del prossimo match tra Inter e Juventus in Serie A. Per l'ex calciatore bianconero, oggi al Sharjah, in Arabia Saudita, sarebbe chiaro chi o cosa potrebbe fare la differenza in partita. Ecco le sue parole: "Allegri è riuscito a creare un gruppo compatto, ha ricreato il Dna Juve e si vede in campo. L'Inter ha qualcosa in più, ha più esperienza in campo, ci sono giocatori con più anni insieme, non è cambiata molto negli ultimi tempi. Per la Juve sarà una partita difficile, ma credo nelle capacità di Allegri, lui fa la differenza".