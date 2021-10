Pjanic: “A Barcellona mai avuto modo di dimostrare il mio valore. Anche i senatori..”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato del suo passato al Barcellona

L'ex calciatore della Juventus Miralem Pjanic è passato al Barcellona nell'ambito dell'operazione che ha portato Arthur a Torino, con i due che si sono scambiati la maglia. Se l'avvio bianconero del brasiliano non è stato dei migliori , con infortuni e problemi fisici che hanno segnato la sua prima stagione a Torino, il bosniaco non è riuscito ad imporsi in Catalogna , tanto che dopo un anno difficile e ricco di poche soddisfazione, e soprattutto di panchine, ha deciso di lasciare la Spagna. Per tutta l'estate è stato paventato un suo ritorno a Torino , affare che poi non si è concluso per il mancato accordo tra le parti. Pjanic è così volato negli ultimi giorni di mercato in Turchia, dove ora veste la maglia del Besiktas .

Il calciatore ha parlato intervistato dai microfoni di Canal Football Club ai quali ha parlato della sua esperienza in blaugrana e del rapporto con il tecnico Ronald Koeman: "Faccio fatica a definire un fallimento la mia esperienza col Barcellona. Semplicemente credo di non aver mai avuto una vera occasione di dimostrare il mio gioco e il mio valore. Neppure i compagni di squadra e i leader dello spogliatoio capivano il perchè. Ma la decisione non dipendeva da noi ma dal mister. Sapevo che se Koeman sarebbe rimasto non ci sarebbe stato modo per me di avere spazio e allora eccomi al Besiktas. Quando sono andato via mi hanno chiamato dei compagni dicendomi che mi rispettavano molto. In ogni caso ci rivedremo a giugno".