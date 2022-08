Pjaca in prestito all’Empoli: nel pomeriggio le visite mediche

La Juventus ha iniziato il campionato con alti e bassi, ottenendo cinque punti nelle prime tre partite: i bianconeri hanno vinto e convinto all'esordio contro il Sassuolo , vincendo grazie al primo gol in bianconero di Di Maria, e alla doppietta di Dusan Vlahovic. Dopo la partita contro i neroverdi, la squadra di Massimiliano Allegri ha impattato a Marassi contro la Sampdoria , in una partita noiosa terminata a reti bianche. Il primo scontro diretto della stagione poi, disputato allo Stadium contro la Roma , si è chiuso per 1-1, con la squadra torinese che ha più di qualcosa da recriminare per il risultato finale.

Questa sera si torna di nuovo in campo, e all'Allianz Stadium arriverà lo Spezia per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A. Una partita da vincere a tutti i costi, per continuare a navigare verso la testa della classifica, e per prepararsi al meglio alla partita di sabato contro la Fiorentina, in programma a Firenze, e soprattutto per arrivare al meglio all'esordio in ChampionsLeague, in programma la prossima settimana contro il PSG a Parigi. I bianconeri inizieranno quindi a giocare ogni tre giorni, con le partite che si susseguiranno in rapida successione prima della sosta per le nazionali.