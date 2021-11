Più luci che ombre per Rabiot con la Lazio

La prestazione di Adrien Rabiot con la Lazio

Oggi l’atteggiamento di tutta la squadra è stato estremamente positivo e siamo molto contenti per il risultato ottenuto. Abbiamo vinto una partita complicata contro un avversario ostico e questa vittoria è davvero molto preziosa per noi. Io mi sento bene fisicamente, sto ritrovando il giusto ritmo dopo la positività al Covid-19 . Sicuramente l’avere giocato due partite in Nazionale mi è servito per mettere minuti nelle gambe dopo lo stop forzato e questa sera penso di avere fatto ulteriori passi in avanti in questo senso".

La prestazione del francese è stata finalmente elogiata anche da Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN: "Rabiot su Milinkovic l'avevo studiata? Sono d'accordo, hai detto tutto tu. Rabiot è stato bravo, ma anche Locatelli, McKennie e Pellegrini. Rabiot ha un motore, poteva giocare altri novanta minuti per quanto corre. Io credo però che la differenza nelle partite la fa lo spirito con cui le giochiamo e quanto ci impegniamo, per questo dico che le azioni vanno chiuse e dobbiamo segnare però i ragazzi mi sono piaciuti ed hanno fatto veramente bene. La squadra è in crescita. Se mi diverto a far imparare a far soffrire la squadra? Per far questo ci vuole un po' di tempo e bisogna vincere delle partite e soprattutto imparare in fretta. Ci sono momenti in cui bisogna fare la fase difensiva per 2-3 minuti e altri minuti in cui bisogna attaccare".