Pistocchi: “Solo un uomo può salvare la Juventus dal vuoto di potere”

Tramite il suo profilo social su X, Maurizio Pistocchi ha parlato dell'eventuale quadro dirigenziale della Juventus del futuro. Di seguito le parole espresse dal giornalista: "Nel vuoto di potere della #Juve, l’azionista di riferimento e il presidente sono coinvolti in un contenzioso famigliare. La gestione sportiva, senza soldi e con contratti onerosi da onorare, rischia lo sfascio. Se non dovesse arrivare la qualificazione alla #UCL trovo un errore incredibile l’ostracismo nei confronti di #AlexDelPiero. L’unico che con la sua competenza, simpatia e credibilità potrebbe rivalutare l’immagine del club. Evidentemente, anche in situazioni disperate come questa, l’invidia è più forte dell’intelligenza".