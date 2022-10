Pistocchi: “Alla Juventus serve un progetto tecnico”

Alcuni esempi esplicativi: "Prendiamo una squadra come l'Udinese, allenata da uno che prende 100 mila euro a stagione, che è una squadra forte, costruita intelligentemente e affidata nelle mani giuste. Serve capacità di analisi in questi casi e non è facile. Bisogna volerlo fare, bisogna avere la capacità di resistere alla piazza e fare scelte importanti sulle basi delle proprie competenze. Anche le scelte del Milan sono state contestate, ha dato via giocatori a parametro zero. Ha fatto la propria offerta e poi se non andava bene indicava la porta, dando un segnale di forza. E ha preso giocatori più forti. Questo significa essere competenti".