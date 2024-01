Pistocchi: “Incredibile il rigore non dato in Salernitana-Juve a Yildiz”

Tramite il suo profilo social su X, Maurizio Pistocchi ha analizzato gli episodi da moviola del match di Serie A tra Salernitana e Juventus. Ecco cosa ha scritto: "Con un grandissimo gol di #Vlahovic al 91’ la #Juve batte in rimonta la #Salernitana e rimane a -2pt dall’#Inter. Con un assetto differente rispetto alla gara di CoppaItalia, 5:3:2 #Inzaghi ha cercato di chiudere tutti gli spazi e di sfruttare al massimo le opportunità, passando in vantaggio grazie a un gran gol di #Maggiore al 43’. Proprio #Maggiore viene espulso ( 2^ giallo per un fallo su #Rabiot) a inizio ripresa, lasciando la sua squadra in 10>11, e la diga difensiva amaranto resiste sino al 65’, quando un tiro sbagliato di #Vlahovic smarca #Illing per l’1:1. la gara sembra orientata al pari quando su una palla recuperata da #Danilo e crossata a centro area un gran colpo di testa di #Vlahovic -bravissimo-regala ai bianconeri i 3pt . #Juve che chiude l’andata a quota 46".