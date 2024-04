Pistocchi: “In un anno la Juventus non è migliorata di un punto”

Pistocchi ha confrontato il rendimento della Juve in questa stagione con la scorsa: per il giornalista non ci sarebbero stati miglioramenti

Tramite il suo profilo social su X, Maurizio Pistocchi ha confrontato il rendimento della Juventus in Serie A tra questa e la scorsa stagione. Ecco le sue parole: "#Allegri sul -20 in classifica dall’#Inter “I numeri sono quelli che contano, il campionato dice quale è il reale valore delle squadre”. Però l’anno scorso quella stessa squadra, sul campo, a fine campionato aveva fatto gli stessi punti dell’#Inter, 72 (62 per la penalizzazione) e #Allegri stesso aveva dichiarato che quest’anno avrebbe lottato per lo scudetto. Invece è precipitata a -20 dall’#Inter , che prima della 31^ giornata ha 25pt in più rispetto allo scorso anno, mentre la #Juventus non è migliorata. Neanche di un punto".