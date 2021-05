Partita del cuore, Allegri dà forfait. Pirlo in campo: “Avrei voluto l’assist a Aurora Leone”

Il tecnico bianconero nelle stories prima dell'iniziativa benefica

Stasera andrà in scena la Partita del Cuore. Stelle e vecchie glorie del calcio italiano incontrano la Nazionale Cantanti per finanziare la ricerca contro il cancro. Nelle ore che precedono l'evento, ha fatto discutere la vicenda che ha coinvolto Aurora Leone, content creator protagonista di un alterco con alcuni responsabili dell'evento. Andrea Pirlo ha mandato un messaggio alla ragazza, oltre che al suo pubblico sui social, con una storia Instagram. "Stasera scenderò in campo per supportare l'iniziativa lodevole e benefica della Partita del Cuore. Avrei preferito che certi comportamenti non si fossero verificati, e magari regalare un bell'assist a Aurora Leone. Sono contento che apriranno il match le Juventus Women" - così il tecnico bianconero, che ha ben accolto la decisione di far aprire la manifestazione alla Juventus Women.

Andrea Pirlo ha anche ribadito la sua partecipazione all'evento, che invece verrà disatteso da Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juve non incontrerà il suo passato, che si vocifera potrebbe essere anche il futuro, sul campo stasera. Infatti, oltre a Pirlo, scenderanno in campo anche i massimi vertici della Juventus, con Nedved, Agnelli, John Elkann. Anche le motivazioni del forfait di Allegri sarebbero da ricondurre al caso Aurora Leone, che ha gettato ombra sulla manifestazione. Scenderà invece in campo Gigi Buffon, che si è espresso così sulla vicenda: "Una raccolta di beneficenza, inclusiva per definizione, non può trasformarsi nel teatro di assurde discriminazioni sessiste. Sono senza parole di fronte a tanta idiozia. Stasera in ogni caso sarò in campo per contribuire alla ricerca contro i tumori, al fianco di altre colleghe e colleghi, artiste ed artisti, felice di essere utile alla causa". L'evento andrà dunque in onda con un programma totalmente ribaltato. Le ragazze della Juventus Women, eccezionalmente allenate da Sinisa Mihajlovic, daranno il calcio di inizio e giocheranno i primi minuti della partita.