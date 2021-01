Pirlo: “Non potevamo fare una partita peggiore di questa. Mi assumo le mie responsabilità”

TORINO – L’allenatore della Juve Andrea Pirlo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, al termine del derby d’Italia contro l’Inter.

“Noi pensavamo alla partita di questa sera e abbiamo sbagliato l’atteggiamento. Non siamo scesi in campo, siamo stati troppo passivi, quando non sei aggressivo e non hai questa rabbia vai incontro a queste partite. Ci siamo abbassati, siamo stati timorosi e avevamo paura del gioco dell’ Inter. Nella testa abbiamo pensato solo a fare la fase difensiva e se lasci spazio a loro in contropiede diventa difficile. Non potevamo fare una partita peggiore di questa. Dobbiamo rialzare la testa perché mercoledì abbiamo una finale. Devi mettere la stessa voglia e la stessa rabbia degli altri per essere sullo stesso livello ma la foga agonistica va messa alla pari, non lo abbiamo mai fatto e il risultato si è visto. Ronaldo é un attaccante che si muove su tutto il fronte e ha cercato di trovare più spazio, Chiesa doveva restare alto ma è stato bravo Bastoni a tenerlo. Se li fai crossare con calma, sappiamo che loro entrano in area con tanti giocatori e contenerli diventa complicato. Le nostre ambizioni rimangono le stesse, è un passo falso contro una squadra importante ma in percorsi lunghi come il campionato ci possono stare i passi falsi, non in questo modo però. Siamo stati troppo in balia delle loro giocate e non abbiamo pensato alle nostre, abbiamo perso per questo. Eravamo troppo lenti a girare la palla e anche i difensori. Dovevamo provare a fare più uno contro uno sugli esterni e cercare di portare fuori i loro centrali ma questo non è avvenuto, siamo passati poco in mezzo al campo, abbiamo trovato pochi passaggi filtranti, se giochi così dopo diventi troppo prevedibile. In primis sbaglia sempre l’allenatore, i prendo le mie responsabilità, non abbiamo capito bene quello che dovevamo fare e come la dovevamo impostare, siamo stati molto disordinati”.