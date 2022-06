Pirlo riparte dalla Turchia: ufficiale l’accordo col Karagumruk

L'ex allenatore e giocatore della Juventus ripartirà dalla Super Lig turca. Ha firmato un contratto di un anno con la squadra di Istanbul.

redazionejuvenews

Andrea Pirlo riparte dalla Turchia. L'ex tecnico della Juventusè il nuovo allenatore del Karagumruk. Il club turco ha annunciato in un tweet l'ingaggio dell'allenatore italiano: "Il calciatore di fama mondiale ha recentemente allenato la Juventus, uno dei club più importanti d'Europa. Dopo aver avuto esperienza anche in Champions League con la Juventus, Pirlo ha firmato il contratto che lo ha reso tesserato al Karagumruk per 1 anno, a partire dal 1 luglio. Martedì 14 giugno si terrà la conferenza stampa".

Dopo giorni di voci e trattative, ora è stato ufficializzato quindi da dove riprenderà la giovane carriera da allenatore del campione del mondo del 2006, bruscamente interrotta al termine della stagione 2020-21. La società turca quindi continua a puntare sul made in Italy per continuare a crescere. Nel Karagumruk infatti ci sono già altre tre vecchie conoscenze della Serie A: Emiliano Viviano, Davide Biraschi e Fabio Borini. Nell'ultima stagione, dominata dal Trabzonspor, il club di Instanbul si è posizionato all'ottavo posto. Ora starà al tecnico ex Juve cercare di fare meglio e provare ad ambire alla zona delle coppe europee.

Pirlo torna ad allenare dopo un anno di stop, nonostante nel corso della stagione ci fosse stato qualche contatto o sondaggio, come ad esempio quello della Sampdoria, che poi ha scelto il ritorno di Marco Giampaolo. La sua esperienza alla Juventus si era chiusa dopo un solo anno, con diverse critiche ai suoi danni. L'ex centrocampista aveva portato a casa la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, conquistando in modo rocambolesco, all'ultima giornata, anche il quarto posto e la conseguente qualificazione alla Champions League. Ma i due trofei conquistati nella sua prima stagione in assoluto da allenatore non gli erano valsi la conferma. Da quell'amarezza, ora l'ex bianconero ripartirà dalla Super Lig, per capire come potrà svilupparsi la sua carriera in panchina, dopo quella straordinaria da calciatore.