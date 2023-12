Pirlo: “Il passaggio dal Milan alla Juve per dimostrare che ero ancora forte”

Intervistato a Radio TV Serie A con RDS, Andrea Pirlo ha ripercorso la sua carriera da giocatore e allenatore sino a questo momento. Tra gli argomenti non poteva mancare il suo passato alla Juventus : in particolare, l'ex bianconero ha spiegato il motivo del suo addio al Milan . Ecco le sue parole:

“Questa è stata una rivincita per me. Avevo una grande voglia di dimostrare a tutti che ero ancora un giocatore forte e in grado di giocare ancora ad alto livello e con la Juve ho vinto 4 campionati e siamo arrivati in una finale di Champions. Con Conte è iniziata la cavalcata che ci ha portato a vincere il primo campionato senza sconfitte e poi i successivi; con lui ho un rapporto molto bello. È stato il primo ad iniziare a farmi analizzare le situazioni da campo, pensavo quasi da allenatore. È stato un grande maestro di campo e di calcio. Nel modo di gestire alcune situazioni e gli allenamenti dei miei ragazzi, prendo esempio da lui".