Pirlo festeggia sui social: “Gran lavoro ragazzi!”

TORINO – La Juventus ha conquistato ieri sera la finale di Coppa Italia, grazie allo 0-0 ottenuto contro l’Inter tra le mura amiche dell’Allianz Stadium e in virtù della semifinale di andata vinta la scorsa settimana a San Siro per 1-2, firmata alla doppietta di Cristiano Ronaldo. I bianconeri hanno portato a casa la qualificazione grazie a 180 minuti in cui si sono garantiti la finale, grazie a due prestazioni attente e precise. Ieri sera in grande spolvero la coppia centrale bianconera formata da Demiral e De Ligt, che hanno contenuto tutti gli attacchi delle punte nerazzurre Lukaku e Lautaro Martinez, mai pericolosi dalle parti di Gianluigi Buffon.

La partita ha visto poi al triplice fischio l’inizio di un battibecco con protagonista il Presidente della Juventus Andrea Agnelli che ha risposto ad Antonio Conte, che prima di rientrare negli spogliatoi all’intervallo aveva alzato il dito medio in direzione della panchina bianconera. Agnelli non le ha mandate a dire all’ex centrocampista, rispondendogli a tono e scatenando i tifosi bianconeri sui social. Pronta è poi arrivata la riposta in conferenza del tecnico nerazzurro, al quale ha risposto la Juventus attraverso la sua pagina Twitter.

Al netto di quanto successo al fischio finale, il protagonista della serata è stato il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo, che al suo primo tentativo ha conquistato la finale di Coppa Italia dopo aver vinto la Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il tecnico bresciano andrà così a giocarsi la sua prima finale conquistata, dal momento che quella contro i partenopei è stata ereditata da Maurizio Sarri, vincitore dello Scudetto lo scorso anno. A fine partita anche l’allenatore dei bianconeri si è lasciato andare ai festeggiamenti: prima in campo andando ad abbracciare ogni suo calciatore, poi negli spogliatoi, partecipando alla foto di squadra dopo la vittoria, e ancora sui social, postando quella stessa foto: “In Finale!! Gran lavoro ragazzi”